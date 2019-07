Sprinter olímpica holandesa detida com 50 quilos de droga

A sprinter holandesa Madiea Ghafoor, que em 2016 esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro como parte da estafeta 4x400 metros, foi no mês passado detida na Alemanha tendo em sua posse 50 quilos de substâncias estupefacientes, entre cocaína (dois quilos), anfetaminas (seis quilos) e dez mil doses de ecstasy, segundo adianta a estação televisiva NOS.





De acordo com aquela emissora, a atleta de 26 anos terá sido detida a 18 de junho numa operação stop de rotina efetuada perto da fronteira com Arnhem, na qual foram detetados no carro da sprinter as referidas substâncias, com um valor de venda de dois milhões de euros.Madiea Ghafoor, refira-se, tem no seu palmarés três títulos nacionais ao ar livre (nos 400 metros em 2014 e 2018; nos 100 metros em 2013) e cinco em pista coberta (todos nos 400 metros, em 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018), tendo como melhores marcas 11,42 segundos nos 100 metros e 51,12 nos 400.