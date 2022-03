Super Halfs estão quase a arrancar: Meia Maratona de Praga abre nova ronda de inscrições

Falta pouco mais de duas semanas para o arranque das Super Halfs, o circuito europeu com as mais importantes meias maratonas da Europa. O início desta jornada histórica está marcado para 2 de abril, em Praga, numa prova que esta sexta-feira abriu uma derradeira vaga de inscrições, isto depois da organização ter feito uma derradeira verificação no que aos registos prévios. Feita essa contabilização, sobraram alguns lugares, que agora podem ser preenchidos pelos interessados de última hora.A Meia Maratona de Praga será a primeira do circuito, abrindo caminho a um ano de recomeço, com a disputa da EDP Meia Maratona de Lisboa (8 de maio), tal como as meias de Copenhaga (18 de setembro), Cardiff (2 de outubro) e Valencia (23 de outubro).