Superblast: a nova grande aposta da ASICS para o final do ano

Depois de ter revolucionado o mercado com o lançamento das MetaSpeed e também com as NovaBlast - que este ano fazem furor na sua terceira evolução -, a ASICS voltou a surpreender, ao lançar as novíssimas SuperBlast. Um modelo com perfil mais alto do que o normal, que surge como uma 'mistura' entre precisamente os dois modelos citados. Isto porque apresenta os compostos de meia-sola de ambos os modelos, o FlyteFoam Turbo e o FlyteFoam Blast+.Isso faz com que este seja um modelo com um retorno de energia bastante superior, ainda maior ao que temos nos dois outros modelos. A grande diferença em relação ao topo de gama, as MetaSpeed, passa pelo facto de não ter placa de carbono, mas também o tal perfil bem mais alto, no caso de 45mm na parte traseira, o que torna estas sapatilhas 'ilegais' para serem utilizadas em competição por parte dos atletas profissionais. Ainda assim, a verdade é que este modelo está mais pensado para os atletas populares, aqueles que procuram uma combinação perfeita entre conforto e performance.Com 242 gramas no tamanho 42,5 masculino, as Superblast estão à venda desde 1 de dezembro por 220 euros.