SuperHalfs arrancam este sábado: Praga recebe prova de estreia

Praticamente dois anos depois da data inicialmente prevista - devido às condicionantes impostas pela Covid-19 -, aí está o início das SuperHalfs. O primeiro ato deste novo circuito de corrida europeu está marcado já para este sábado na Rep. Checa, com a realização da Meia Maratona de PragaSerá o tiro de partida para uma viagem com passagem por Lisboa (8 de maio, para a EDP Meia Maratona de Lisboa), por Copenhaga (18 de setembro), Cardiff (2 de outubro) e Valência (23 de outubro), que levará corredores de todo o Mundo a correr naquelas que são das melhores e mais rápidas meias-maratonas do Mundo. Uma viagem que não será apenas sobre corrida, já que no plano deste circuito está também a promoção do turismo de cada uma das cidades envolvidas.No plano desportivo, as SuperHalfs distinguem-se pelo facto de terem um prémio para todos aqueles que disputarem as cinco provas no espaço de três anos (a partir da realização da primeira): uma SuperMedalha, que simbolizará aqueles que conseguiram 'carimbar' no seu passaporte digital as cinco provas no referido período de tempo."Estamos muito contentes por finalmente podermos dar início às SuperHalfs em 2022. Quero agradecer a todos pela paciência e compreensão durante este período difícil. Percebemos que o atraso no arranque do circuito, por termos esperado pela melhoria da situação nas cinco cidades, tenha deixado alguns frustrados. Mas agora olhamos com entusiasmo para um futuro risonho, com muitos quilómetros juntos", disse Saso Belovski, diretor-geral das SuperHalfs.Por parte do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia confessa estar muito entusiasmado com este circuito. "Estou pessoalmente muito satisfeito por podermos finalmente arrancar com o circuito SuperHalfs em 2022. É o primeiro circuito internacional de corridas que tem como objetivo promover a corrida, o turismo e consciência ambiental. Estamos conscientes que este atraso, devido à pandemia, foi frustrante para muitos atletas. Mas, estamos também convictos de que vamos proporcionar aos inscritos as melhores experiências", afirmou o presidente do MCP.Praga, 2 de abrilLisboa, 9 de maioCopenhaga, 18 de setembroCardiff, 2 de outubroValência, 23 de outubro