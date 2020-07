SuperHalfs: Meia Maratona de Copenhaga cancelada

Depois de Lisboa, Cardiff e Praga, esta terça-feira foi a vez da organização da Meia Maratona de Copenhaga anunciar que a edição deste ano não se irá realizar devido à situação em torno da pandemia de Covid-19. Inicialmente agendada para 13 de setembro, a prova dinamarquesa, que faz parte das SuperHalfs, tinha previsto receber mais de 25 mil corredores, um número elevado que levou à decisão de cancelar o evento em prol da "saúde dos corredores, espectadores e voluntários".





Segundo a nota divulgada, os corredores que estavam inscritos na edição deste ano terão a possibilidade de a transferir para a corrida de 2021, que decorrerá a 19 de setembro ou, então, garantir o reembolso do valor pago. Nesse mesmo comunicado, refira-se, os nórdicos apelam a que todos os corredores transfiram as suas inscrições para o próximo ano "de forma a proteger o futuro" da prova.De notar que o percurso de Copenhaga é um dos mais rápidos do Mundo, tendo mesmo sido palco no ano passado do recorde mundial da distância, fixado nuns estrondosos 58:01 por Geoffrey Kamworor.