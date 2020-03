SuperHalfs: Meia Maratona de Praga adiada devido ao coronavírus

É a segunda prova do circuito SuperHalfs a ser afetada pelo surto do coronavírus. Depois da Meia Maratona de Lisboa, esta quarta-feira foi anunciado que a Meia Maratona de Praga também foi adiada devido à situação de saúde que se regista um pouco por toda a Europa, que levou o governo checo na véspera a anunciar a decisão de proibir eventos com a participação de mais de 100 pessoas.

Com a presença prevista de 11 mil corredores, a Meia Maratona de Praga irá ser transferida para o segundo semestre, numa data a definir em breve.





"Devido aos recentes desenvolvimentos no mundo e na Rep. Checa, de forma a limitar a propagação esta é a medida apropriada a tomar. A saúde é a nossa principal principal. Quero agradecer aos nossos colegas, voluntários e todos os envolvidos na preparação da corrida pelo seu entusiasmo. E especialmente aos corredores, os quais espero encontrar em breve", declarou Václav Skrivánek, diretor técnico da RunCzech, que deu ainda conta de que todos os que estão inscritos na 'meia' de Praga irão ter a sua inscrição transferida para a nova data.De notar que, segundo a RunCzech, a Maratona de Praga continua prevista para 3 de maio, ainda que a decisão final esteja marcada par ao final do mês.