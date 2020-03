SuperHalfs: Meia Maratona de Praga segue como planeado

Segunda etapa do circuito SuperHalfs, a Meia Maratona de Praga vai realizar-se conforme previsto a 28 de março, anunciou esta quinta-feira a RunCzech, a organizadora da prova. Em comunicado, aquela entidade assegurou que os seus "próximos eventos estão a ser preparados como planeado sem qualquer restrições de realce", já que até ao momento não recebeu "numa indicação em contrário por parte das autoridades". "A indicação atual do governo é de que todos os eventos de massas sejam realizados como previsto", acrescenta a mesma nota.





Ainda assim, a RunCzech deixa claro estar a "trabalhar para preparar um evento seguro", seguindo atentamente as "indicações dadas pelo governo, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e por qualquer outro organismo público". Nesse sentido, foram já implementadas algumas medidas por causa do surto do coronavírus, as quais seguem a recomendação da World Athletics, tal como sucederá com a Meia Maratona de Lisboa Para lá da Meia Maratona de Praga, a RunCzech irá também dentro de precisamente dois meses organizar a Maratona da capital checa e também a 'meia' de Karlovy Vary, provas que devem igualmente ser realizadas como previsto.- Colocação de estações especiais com líquido desinfetante na área técnica, na partida e meta, nos postos de abastecimento e também na feira da prova;- Os voluntários utilizarão luvas descartáveis quando necessário, especialmente nos postos de abastecimento;- Pontos de 'arrefecimento' (com chuveiros) ao contrário da entrega de esponjas nos abastecimentos.- Os produtos disponíveis nos abastecimento serão alterados: águas, Gatorade, bananas e açúcar embalado para impedir o contacto.- Limitação do número de pessoas em certos espaços, nomeadamente bengaleiro e balneários.