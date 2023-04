Surpresa na Maratona de Boston: Evans Chebet vence em dia para Kipchoge esquecer

O grande nome era Eliud Kipchoge. Nos dias anteriores todos apontavam a sua vitória na Maratona de Boston, mas a história na estrada foi outra. Porque aquela maratona, a mais antiga do mundo, é diferente das demais. E a estratégia dos adversários também. E, no final, acabou por vencer uma cara conhecida do percurso norte-americano, com Evans Chebet, o vencedor de 2022, a triunfar com 2:05.53 horas (no ano passado fez 2:06:51). Completaram o pódio o tanzanês Gabriel Geay e o queniano Benson Kipruto.A história desta Maratona de Boston conta-se de forma simples: sem lebres, Kipchoge foi submetido à missão de impor ritmo praticamente de princípio a fim (até onde aguentou). Os rivais nunca passavam pela frente e conseguiram, quilómetro a quilómetro, desgastar o queniano de 38 anos. Até a um ponto em que a corda quebrou. Imediatamente após um abastecimento no qual Kipchoge não conseguiu apanhar a sua garrafa, Gabriel Geay encetou o primeiro ataque e aí começou o fim do queniano nesta prova. Foi ficando para trás e não mais recuperou. Lá na frente, Geay deixou-se apanhar, formou-se novo grupo com seis corredores, de onde sairia o triunfo de Evans Chebet, com 10 segundos para Geay e 12 para Kipruto. Já Kipchoge fechou em sexto, com 2:09.23, a 3.30 minutos do vencedor.Quanto à prova feminina, o triunfo foi também para o Quénia, no caso para Hellen Obiri. Aos 33 anos, na sua segunda maratona, a vicecampeã olímpica dos 5.000 metros no Rio de Janeiro e Tóquio fechou a sua prova em 2:22.38 horas, com 12 segundos para Amane Beriso e 19 para Lonah Salpeter. Nota para o quinto lugar da norte-americana Emma Bates.