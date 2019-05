Surreal: Jim Walmsley bateu recorde das 50 milhas

A Hoka One One queria fazer história com o seu Carbon X, mas tal como a Nike no Breaking2, ficou a meio caminho de o conseguir. O objetivo inicial passava por alcançar o recorde mundial dos 100 quilómetros e, quem sabe, conseguir também o das 50 milhas, tendo a marca francesa precisamente de se contentar com este último, já que o dos 100 quilómetros ficou a uma longa diferença.Mas comecemos pela parte positiva da história: o novo recorde do Mundo das 50 milhas (80,4 quilómetros), fixado por Jim Walmsley numa impressionante marca de 4:50:08 horas, a um ritmo médio de 3:36 minutos por quilómetro. Um registo incrível, que bateu em 43 segundos o anterior, que perdurava desde 1984 na posse de Bruce Fordyce (4:50:51). Por esclarecer fica apenas a questão da homologação do recorde por parte da IAAF, ainda que o mais certo é que a resposta seja afirmativa, até porque o percurso foi certificado pela USATF.Quanto ao dos 100 quilómetros, ficou desde logo hipotecado quando a meio da jornada dos corredores selecionados para este desafio começaram a baixar o ritmo, com alguns deles até a caminharem. Caía aí a possibilidade de fazer história, mas mesmo assim Hideaki Yamauchi decidiu ir até à meta, completando os 100 quilómetros em 6:19:55 horas, a mais de dez minutos do máximo de Nao Kazami (6:09:14 horas).