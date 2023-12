Susana Godinho é a mais recente adição à elite da São Silvestre do Porto

Este ano agendada para o penúltimo dia do ano, a Lidl São Silvestre Cidade do Porto vai contar com uma elite de enorme valia, à qual esta quarta-feira adicionado o nome de Susana Godinho, atleta do Recreio Desportivo de Águeda que garantiu no domingo a marca de qualificação para a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris'2024 Além de Susana Godinho, estão já confirmados na prova portuense outros grandes nomes do atletismo nacional, como Mariana Machado, Miguel Borges (Sp. Braga), Dulce Félix, André Pereira, Pedro Amaro, João Amaro (Benfica), Rui Teixeira, Rui Pinto (Sporting), Rui Pedro Silva, José Sousa (CDS Salvador do Campo) e Nuno Lopes (Vitória FC).Nesta 29.ª edição da Lidl São Silvestre Cidade do Porto, que contará ainda com uma caminhada de 5 quilómetros, estarão ainda presentes atletas de 32 nacionalidades, incluindo de algumas origens algo exóticas, como Porto Rico, África do Sul, Filipinas ou Tajiquistão.