Suunto 3 ganha cinco novas cores

Lançado em 2018, o Suunto 3 continua a ser um dos relógios de referência para quem pretende aliar um visual formal a um modelo de cariz desportivo, seguindo o exemplo dos modelos seguintes da gama, o 5 e o 9, que cada um à sua maneira, com os seus atributos, se tornaram sucessos de venda para os finlandeses.





Ora, para reforçar essa aposta e também dar novas opções aos seus clientes, a Suunto lançou recentemente uma gama de cinco cores alternativas (Slate Grey Copper, Granite Red, Moss Grey, Slate Grey e Pebble White), as quais pretendem refletir a beleza natural das paisagens finlandesas. Segundo a justificação apresentada, oune o calor do cobre com a elegância da ardósia cinza; oé inspirado em granito da costa finlandesa; oevoca o musgo que cresce nas rochas das florestas finlandesas; oreflete o elegante cinza escuro das tempestades nórdicas; e oincorpora as suas raízes nórdicas num cinza suave.