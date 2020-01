Suunto 7 chega a Portugal no final do mês

Meses depois de ter colocado no mercado o Suunto 5, a marca finlandesa anunciou esta terça-feira o seu mais recente relógio desportivo, o Suunto 7. Destacado pelo seu visual arrojado e resistente (à prova de choque, de água e sujidade), o Suunto 7 conta como principal novidade a integração do Wear OS by Google, o sistema operativo especialmente desenhado pela companhia norte-americana para ser integrado em relógios.





Com capacidade para registar mais de 70 atividades (desde corrida, ciclismo ou esqui), o Suunto 7 conta com GPS integrado, sensor cardíaco e altímetro, destacando-se também pelo facto de ser o primeiro relógio da marca a ter possibilidade de descarregar mapas offline para o dispositivo (isto para lá de permitir o acesso aos mapas de calor, algo essencial para aqueles treinos de aventura nos quais não sabemos para onde ir).Com suporte para as mais variadas aplicações da Google, assim como a possibilidade de controlo de plataformas de música como o Spotify, o Suunto 7 conta com ecrã tátil OLED e uma bateria que dura até 12 horas no modo GPS contínuo.Disponível em pré-reserva no site da marca e também na FNAC, o Suunto 7 estará disponível em cinco cores diferentes e terá um preço de lançamento de 470,90 euros. O arranque da sua comercialização no nosso país está marcado para 31 de janeiro.