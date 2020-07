Suunto 7 com novas atualizações

A Suunto lançou esta semana uma atualização para o seu Suunto 7, nas quais se destacam várias melhorias, como um acesso mais fácil a passos e calorias ou a criação dos próprios modos desportivos. À venda por um preço recomendado de 479 euros, o Suunto 7 marcou a primeira aposta da marca finlandesa na versatilidade, com um relógio capaz de dar uma experiência desportiva de elevado nível e também ser utilizado no dia a dia, graças à integração do Wear OS by Google.





Com capacidade para registar mais de 70 atividades (desde corrida, ciclismo ou esqui), o Suunto 7 conta com GPS integrado, sensor cardíaco e altímetro, destacando-se também pelo facto de ser o primeiro relógio da marca a ter possibilidade de descarregar mapas offline para o dispositivo (isto para lá de permitir o acesso aos mapas de calor, algo essencial para aqueles treinos de aventura nos quais não sabemos para onde ir). Com suporte para as mais variadas aplicações da Google, assim como a possibilidade de controlo de plataformas de música como o Spotify, o Suunto 7 conta com ecrã tátil OLED e uma bateria que dura até 12 horas no modo GPS contínuo.