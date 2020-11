Suunto 7 e Suunto 3 ganham edições limitadas

Aproveitando a chegada do natal, a Suunto decidiu colocar no mercado edições especiais e limitadas dos relógios Suunto 7 e Suunto 3, dois seus modelos mais bem sucedidos dos últimos tempos.





No que à edição especial do Suunto 7 diz respeito, este modelo terá uma moldura de grafite e uma pulseira de microfibra de grafite, bem como uma correia de silicone numa caixa especial para presente. Quanto ao Suunto 3 , estará disponível em duas opções nas gamas de cores preto e dourado claro, com correias de microfibra a combinar, que segundo a marca visam oferece maior flexibilidade e um ajuste confortável e seguro, com alta respirabilidade e absorção de humidade durante o exercício.Ambos os modelos já estão à venda do site da marca e também em lojas selecionadas, com um preço recomendado de 479 euros (Suunto 7) e 229 euros (Suunto 3).