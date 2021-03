Suunto 7 e Suunto 9 lançados em novas versões

A Suunto anunciou esta semana o lançamento de versões melhoradas e atualizadas dos relógios Suunto 7 e Suunto 9, nas quais se destaca um novo design minimalista com funções de alto rendimento, biséis de titânio de grau 5 e navegação passo a passo operada pela komoot.





A nova versão do smartwatch da Suunto, com preço de venda recomendado de 479 euros, conta com uma atualização significativa de software, que integra uma análise e seguimento do sono em profundidade, gestão de recursos do corpo e seguimento da frequência cardíaca durante todo o dia.O modelo conta com um bisel de titânio com nova geometria minimalista, bracelete têxtil de microfibra incluída que se flexiona perfeitamente à volta do pulso e está disponível em duas variantes de cor, inspiradas nas cores naturais e superfícies mate derivadas da natureza - Preto Mate Titanium e Cinzento Pedra Titanium. Por outro lado, contará com navegação passo a passo operada pela komoot, uma das ferramentas de planificação de rotas, com alertas para assegurar que os utilizadores não perdem nenhuma volta.Quanto à nova versão do Suunto 9, o relógio premium da marca, com um preço de lançamento de 649 euros, tem como grande destaque o facto de agora oferecer até 170 horas de seguimento desportivo com GPS em modo "Tour". Por outro lado, e falando na navegação, as novas atualizações permitem agora navegar por pontos de interesse, guardar a localização de destino no momento ou previamente na aplicação Suunto. Tal como o 7, conta também com navegação passo a passo operada pela komoot.Do ponto de vista estético, contará com uma nova geometria minimalista com um bisel de titânio - que faz com que seja o mais leve da gama Suunto 9 -, braceletes têxteis resistentes ao desgaste em dois tamanhos incluídas, que prometem resistência mesmo após larga exposição ao sol e à água e estará disponível em duas variantes de cor, inspiradas nas cores naturais e superfícies mate derivadas da natureza - Titânio Azul Granito e Titânio Carbono.