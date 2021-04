Suunto 7: fazer desporto com estilo

Quando recebemos este Suunto 7 bastaram apenas alguns minutos para perceber que este relógio da marca finlandesa era totalmente distinto daquilo que estávamos habituados. Especialmente em comparação com os outros modelos dos nórdicos. Algo que depois percebemos que era óbvio, já que aqui não tínhamos um típico relógio desportivo - que até aqui era o 'core' da marca -, mas sim um smartwatch que também apresenta funções desportivas. A ideia é claramente fazer concorrência aos atributos das outras marcas, como a Garmin ou Polar, que há muito têm no mercado relógios não só com capacidade para gravar treinos, mas também para controlar e consultar outros dados da (outra) vida.



Para quem é um fã incondicional da Suunto, certamente estranhará, pois estamos habituados a ter relógios apenas focados para a aventura. Para quem está aberto a outras experiências, a conjugar o desporto e o lifestyle, talvez seja uma boa opção. Mas, claro, não é um modelo perfeito e isso iremos analisar nas próximas linhas.



Bateria como grande calcanhar de Aquiles



O primeiro ponto que nos impressionou pela negativa, especialmente por conta da fama da Suunto, foi a bateria. Por ter um sem número de funções e carregar em si um sistema mais pesado (Google Wear OS), este Suunto 7 tem uma bateria com uma autonomia bastante reduzida, mesmo quando utilizamos o relógio apenas para fazer desporto e (literalmente) ver as horas. Bastam dois dias de treino e a bateria... desaparece. Aliás, à primeira utilização até pensamos que se tratava de algum defeito, mas assim que consultámos a ficha técnica percebemos que era mesmo assim. Não é um defeito, nada que torne este relógio numa má opção, mas para quem treina de forma regular e está habituado a carregar o relógio a cada dez dias ou mais certamente fará torcer o nariz.



Visual impactante



Esse foi o primeiro impacto negativo, mas a verdade é que ainda antes tínhamos recolhido bastante pontos positivos. O primeiro é óbvio: o visual. Ao contrário de outros modelos da marca finlandesa, que se focam mais na performance e não tanto no visual, este Suunto 7 é uma verdadeira beleza. Desde o 'chassis' até ao ecrã em si, com uma qualidade enorme, especialmente no que às cores diz respeito, tudo neste relógio respira classe.



O ecrã é tátil e permite-nos com extrema facilidade navegar entre os menus, que aqui apresentam uma configuração curiosa. Temos o ambiente Google, com um número bastante elevado de aplicações, e temos um ambiente Suunto, onde se desenrola toda a atividade desportiva. Tudo bastante simples, mas a verdade é que para quem usa regularmente o relógio para fazer desporto a questão do ecrã tátil acaba por ser dispensável - já o tínhamos dito em análise a outro modelo - e também acaba por ser um dos responsáveis pelo consumo excessivo de energia, tal como a própria alta qualidade da definição do ecrã.









Atividades para todos os gostos



Esquecendo o ambiente Google - confessamos que apenas o utilizamos por curiosidade e diversão -, é hora de olharmos para o ambiente desportivo. Na tal espécie app dentro do próprio relógio. Temos mais de 70 atividades pré-instaladas, o que nos dá um enorme rol de opções para nos divertirmos, desde a básica corrida, ciclismo, as mais diversas atividades de ginásio, até modalidades de mar ou bowling, golfe e até futebol.



Utilizámos o relógio apenas no modo de corrida e aí a resposta foi a que esperávamos de um modelo da Suunto: tudo no ponto. Desde a capacidade de rastrear o nosso treino praticamente na perfeição (temos algumas falhas naturais no mapa dos percursos), à rapidez com que deteta a localização, ao sensor cardíaco, que acabou até por nos surpreender pela precisão em comparação com uma banda cardíaca que utilizámos. Neste aspeto tudo nos deixou relativamente agradados.



No campo da deteção, refira-se, o Suunto 7 oferece os sistemas de navegação GPS, Glonass e Galileo, o que desde logo garante uma boa qualidade na deteção. E nisso não podemos de modo algum ficar desiludidos. E por falar em algo que nos agradou, este Suunto 7 permite também descarregar mapas para o relógio e utilizá-los em modo offline (até 50 quilómetros), o que nos dá a liberdade para, por exemplo, lançarmo-nos à aventura num percurso desconhecido e ter a certeza de que teremos logo ali o mapa à mão para voltarmos a 'casa'.









A aplicação (ou as aplicações)



Tal como as marcas concorrentes, a Suunto tem também a sua própria aplicação móvel, que permite armazenar e consultar todos os dados dos nossos treinos. E aqui há um aspeto curioso. Tal como no ambiente do relógio, também no telemóvel temos duas apps: uma da Suunto, que permite ver as atividades ou consultar e definir rotas, etc.; outra da Google, a Wear OS, que nos permite mudar o visual do relógio, desde a sua 'cara' inicial, mas também os cartões de dados, as notificações. Uma separação que nos parece de certa forma desnecessária e que provavelmente será corrigida num futuro próximo. Conseguir conciliar ambos os mundos, tanto no relógio como na app seria uma aposta ganha.



Voltando à app Suunto, temos disponíveis praticamente todas as métricas necessárias sobre os nossos treinos, desde ritmos, frequência cardíaca ou altimetria (tudo com gráficos a acompanhar), mas também a possibilidade de partilharmos os dados para as redes sociais e mostrarmos ao Mundo os nossos feitos.



O que fica a faltar



Há pouco elogiamos a qualidade do sensor cardíaco, mas a verdade é que muitos de nós já não sabe treinar sem uma banda cardíaca de peito, pois isso também nos permite obter outro tipo de dados, e não podemos deixar de notar a ausência de possibilidade de a conectarmos a este Suunto 7. O que também falta aqui é a capacidade de importarmos treinos via Training Peaks, o que para quem segue um plano de treinos mais estruturado acaba por ser um grande problema. Aliás, a falta da capacidade de sequer os montarmos (como podemos fazer noutros modelos) é uma grande falha, que esperamos ver corrigida também num futuro próximo.



Para quem se destina?



Aqui chegados certamente já perceberam o público-alvo para este tipo de relógio. Se o leitor é um atleta que treina regularmente, há melhores opções no mercado, inclusivamente da própria Suunto.



Se o leitor treina de forma esporádica, gosta de dar a sua corridinha ou passeio de bicicleta aqui e ali e não descura um pouco de estilo no pulso, então esta é uma boa opção. Especialmente se a isso quiser juntar a capacidade para ter um mini telemóvel no seu pulso, com notificações, agenda, função de consulta de meteorologia. Aliás, em tempos de pandemia Covid-19, até temos um modo que nos faz a contagem decrescente do tempo recomendado para lavarmos as mãos! Por fim, ainda que seja algo que por aqui não utilizemos muito, este relógio permite também conectar com o Spotify (ou outro fornecedor de música), o que nos permite fazer as nossas atividades com a banda sonora que mais nos agrade.



Novidades a caminho



Se o que leu até aqui lhe agradou, saiba que se calhar o melhor é esperar uns dias para investir. É que a Suunto vai lançar dentro de alguns dias uma versão melhorada deste Suunto 7, com muitas novidades de realce, como por exemplo a funcionalidade para seguir a qualidade do nosso sono, a consulta de métricas corporais (como o ritmo cardíaco), mas também uma funcionalidade melhorada de localização e navegação. Saiba mais aqui.



Ficha técnica



Peso: 70g

Dimensões: 50mm de diâmetro, 15,3mm de espessura

Ecrã: AMOLED com resolução de 454*454 pixeis

Resistência à água: 50ATM

Conectividade: Wi-Fi, NFC e Bluetooth

Sensores: GPS, altímetro, barómetro, bússola, acelerómetro, giroscópio e sensor cardíaco (integrado no pulso)

Sistemas de localização: GPS, Glonass e Galileo

Autonomia da bateria: até 12h (GPS ativo), até 24h (18h de uso versátil e 4h de treino), até 30h (treino indoor) e até 40 dias (uso apenas como relógio)

Tempo de carregamento: cerca de 100 minutos de 0 a 100% utilizando o cabo de alimentação incluído

Preço: 479 euros