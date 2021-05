Suunto 9 Peak: mais leve, fino e resistente

Inspirada no sucesso do Suunto 9 Baro, a Suunto lançou recentemente no mercado uma evolução desse modelo: o Suunto 9 Peak. Trata-se de um relógio mais fino e pequeno (em comparação com o modelo original, mas também com a tradição da marca), com um aspeto mais elegante e mais casual, mas que preserva as principais características já vistas nos modelos da marca finlandesa, desde logo a bateria de longa duração e a qualidade da deteção do sinal de GPS.





No que a funcionalidades diz respeito, o Suunto 9 Peak conta com medições do nível de oxigénio no sangue, mas também é de destacar o facto de contar com mais de 80 modos desportivos, como corrida, caminhada, BTT, esqui e natação. Os ecrãs são personalizáveis para exibir os dados mais relevantes do exercício, sendo que está disponível um sistema inteligente de gestão de bateria, monitorização precisa da frequência cardíaca no pulso, informações meteorológicas detalhadas e recursos de navegação abrangentes no relógio.No capítulo da bateria, segundo a Suunto este relógio oferece até 170 horas de capacidade de gravação de GPS no modo Tour e carga total numa hora. A nível do design, trata-se de um relógio com aspeto minimalista, 37% mais fino e 36% mais leve do que o premiado Suunto 9 Baro.De notar que este relógio conta com possibilidade de sincronização com a aplicação Suunto, o que permitirá aos utilizadores planear rotas de forma eficaz com mapas de calor específicos da modalidade e pontos de partida populares, que podem ser criados e transferidos para o relógio para navegação offline. A aplicação móvel permite também descobrir novos locais, criar pontos de interesse e relembrar aventuras anteriores com mapas de calor pessoais.O Suunto 9 Peak estará disponível em dois estilos diferentes com quatro cores inspiradas na natureza - Titânio Azul Granito e Titânio Branco Bétula, feito com cristal de safira e titânio grau 5; e o Preto e Cinza Musgo, feito em cristal de safira e aço inoxidável.