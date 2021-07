Suunto 9: respirar aventura

Depois de termos tido a oportunidade de colocar em teste o Suunto 7, recentemente colocámos à prova o Suunto 9 e a verdade é que a primeira impressão foi um verdadeiro choque. Um choque porque do 7 para o 9 as diferenças são drásticas. O 7 é um smartwatch, provavelmente um dos mais apetrechados e mais direcionados para o lifestyle do mercado. O 9 é um relógio com a cara, a tradição, o sangue da Suunto. Um modelo de aventura, um modelo premium de aventura, com o melhor do melhor dentro de si.





E mesmo sendo um relógio de aventura, pensado para levar 'porrada' nas condições mais extremas, não podemos deixar de começar esta análise por destacar a sua beleza. Especialmente na versão que nos chegou às mãos (ou ao pulso), que pela sua cor branca rapidamente despertou as atenções (as nossas e daqueles que nos viam usá-lo). E já que estamos a falar do aspeto visual, este Suunto 9 conta com um ecrã de cristal de safira e um rebordo de aço inoxidável, o que desde logo nos garante qualidade nos materiais e resistência. Muita resistência. O ecrã é tátil, o que agrada a uns e desagrada a outros, mas também é possível navegar-se com os botões laterais. Aqui, no campo da navegação de menus, convém darmos um pequeno período de adaptação, pois para quem vem de outras marcas chega a ser por vezes irritante a tendência para irmos para o lado errado...Passada essa adaptação, é hora de colocar mãos à obra. E o primeiro grande elogio que temos de fazer vai para a bateria. A promessa da Suunto apontava para uma autonomia praticamente fora de série e os testes efetuados não enganaram. Temos mesmo aqui um relógio capaz de aguentar o treino diário intensivo durante largos, quase a ponto de nos fazer esquecer de onde deixamos o carregador... Para lá do uso em alta performance - sem qualquer poupança nos recursos utilizados -, temos outros menus que nos permitem gerir o consumo e potenciar a autonomia.Aqui no campo da bateria apontamos também para uma das inovações deste modelo, o Suunto FusedTrack, que não é mais do que uma forma de manter uma elevada economia de bateria sem comprometer a deteção do sinal de GPS, que é normalmente aquilo que mais energia consome. Para tal, a Suunto criou um algoritmo que combina os dados dos sensores de movimento (acelerómetro, GPS ou o barómetro) e, ao cruzá-los, cria um padrão mais fidedigno. Não será perfeito, mas pelo menos não teremos registos totalmente fora do comum como vemos noutros modelos quando ativamos a função de poupança máxima.Neste particular, os treinos que fizemos foram praticamente todos utilizando o modo normal de bateria e a deteção do sinal do GPS, tirando alguns normais enganos ao passar em zonas com prédios mais altos, permitiu-nos ter um desenho de percurso ao final de cada treino praticamente perfeito.O Suunto 9 é mesmo um modelo premium e dá-nos um sem fim de funcionalidades. Tem inúmeras atividades pré-carregadas - a lista é enorme -, durante o exercício temos os já habituais mais variados dados de treino (ritmo, quilómetros, tempo, etc.), contando igualmente com um sensor cardíaco integrado no pulso. Este sensor, para lá de registar o bpm nos treinos, também permite o controlo diário do nosso ritmo cardíaco para que possamos ir controlando como anda a nossa 'máquina' de forma regular.É apenas uma referência, não deve ser seguido como algo 100% correto, mas permite-nos ter uma noção de como andamos neste particular. Aqui neste ponto temos apenas de apontar para alguma inconsistência na deteção do ritmo cardíaco no arranque dos treinos. Normalmente notámos sempre um pico claramente exagerado no início, mas a verdade é que alguns minutos depois a 'coisa' fica equilibrada e ao nível normal.Esse e outros dados, como o número de passos, as calorias queimadas em determinado dia, ficam disponíveis para análise imediata no relógio, bastando para tal descer no menu. Neste menu temos também a possibilidade de controlar as nossas horas de sono e a qualidade do mesmo. Aqui também podemos consultar outro tipo de métricas, nomeadamente o nosso nível de treino e a recuperação, mas também dados como altitude ou temperatura. Falando da questão do sono, o registo divide-se dia a dia e permite-nos comparar tanto o número de horas dormidas, mas também a qualidade do descanso e qual foi o nosso bpm médio.Sendo um relógio de aventura, o Suunto 9 permite também carregar percursos para o relógio (podemos desenhá-los no site da Suunto criado para o efeito) e segui-los com o recurso ao rasto que é criado pelo nosso movimento. Pelo relógio, através dos botões laterais, podemos aumentar ou diminuir o zoom no percurso, de forma a termos a certeza de que vamos no rumo certo.Tal como os modelos das marcas concorrentes, o Suunto 9 apoia-se bastante na sua aplicação móvel, que não sendo o maior trunfo deste modelo não o deixa ficar mal. Ali podemos personalizar praticamente tudo no relógio, definir modos de treino à nossa maneira e controlar os dados que ficam registados diariamente. Finalizado o treino, podemos consultar os dados de forma mais aprofundada, nomeadamente volta a volta, ritmo médio, calorias, etc., mas também observar o desenho do mapa - no nosso caso para confirmar a fiabilidade do sensor GPS. Com a conexão ativa poderemos também ter acesso a notificações inteligentes.Em suma, não sendo o relógio mais barato, é um modelo indicado para quem faz dos treinos longos e da aventura algo do dia a dia. A resistência é assinalável, a bateria tem uma duração incrível e a qualidade de deteção do GPS, especialmente para quem anda muito fora da estrada, são os seus maiores trunfos. A aposta a nível financeiro será grande, o tempo de adaptação para quem vem de outra marca pode ser 'duro', mas no final a aposta será certeira.