Suunto apresenta novo relógio em Lisboa e tem um modelo para oferecer

A Suunto vai apresentar esta quarta-feira em Lisboa, na loja FNAC do Centro Comercial Colombo, a mais recente aposta da marca, o smartwatch desportivo Suunto 7.





Com hora marcada para as 18 horas, o evento contará com a presença de várias personalidades - Pedro Fernandes (apresentador), João Garcia (alpinista), Kiko Martins (chef), Miguel Costa (ator), Ercília Machado (atleta), Fernando Alvim (humorista) e Hélio Fumo (atleta) - e, para lá de permitir aos presentes conhecer um pouco melhor o novo relógio da marca finlandesa, servirá também para sortear um Suunto 7 entre aqueles que participarem num quizz que será realizado.Para lá dos nomes citados, refira-se, no evento estarão ainda Armando Teixeira, Ester Alves, Inês Marques, Romeu Gouveia e Tiago Cantante Romão, os elementos da equipa de Trail Running da Salomon Suunto Portugal.Consulte todas as informações