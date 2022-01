Suunto renova oferta com o novo Suunto 5 Peak

Com base no sucesso do recém-lançado Suunto 9 Peak, a Suunto lançou o seu irmão, o relógio GPS desportivo Suunto 5 Peak, projetado para os amantes de fitness ao ar livre que procuram um parceiro leve, compacto, durável e duradouro para guiá-los a alcançar os seus objetivos de aptidão física, mas que exige menos investimento financeiro para comprar.O Suunto 5 Peak é uma evolução do modelo Suunto 5 mais antigo. O novo relógio é 41% mais leve que o anterior, é mais elegante devido à ausência do nariz GPS do modelo antigo, oferece até 100 horas de duração da bateria, controlos de música no relógio, atualizações automáticas de software via wireless e a nova linguagem de design da Suunto. Faz-se acompanhar de uma seleção de braceletes acessórias facilmente trocáveis para se adequar ao estilo individual. Com um preço de lançamento de 299€, o Suunto 5 Peak vai mais além nos seus atributos.Orgulhosamente fabricado na Finlândia, os designers da Suunto em Helsínquia criaram este relógio para pessoas ativas ao ar livre que desejam explorar novos terrenos e estão comprometidas em alcançar metas pessoais de preparação física com segurança e confiança. Seja para corrida, caminhada, ciclismo ou trail running, as funções de navegação GPS do Suunto 5 Peak – incluindo navegação curva a curva – garantem que o utilizador possa seguir uma rota de ida e volta sem medo de sair do caminho ou se perder. Os alarmes de nascer e pôr do sol do relógio informam exatamente quanta luz do dia resta para se aventurarem.