Sydney McLaughlin revela ter perdido propositadamente no Rio'2016 por causa da ansiedade

Aos 24 anos, Sydney McLaughlin-Levrone é provavelmente a melhor da história dos 400 metros barreiras, colecionando vitórias a cada prova que disputa. É recordista mundial, tem seis das 10 melhores marcas de sempre, é a atual campeã mundial e olímpica, mas para chegar lá teve de passar por momentos bem complicados.Um deles aconteceu no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos de 2016, quando com apenas 16 anos já era uma das figuras em ascensão da modalidade. Só que, para lá chegar, fê-lo à custa de muita pressão, o que a fez entrar na competição no Brasil a batalhar com a ansiedade. Aí, revela agora, correu para... perder. E explica o porquê."Nunca me vou esquecer: devia ir na oitava barreira e estava a pensar 'vou fazer o possível para não me apurar para a final'. Não queria saber se aquilo significava o final da minha época, se as medalhas iam para outras, só queria que aquilo acabasse. Lembro-me de ter cruzado a linha de meta e pensado 'vês? Acabou-se a tua época. Whoo hoo!'. Mas a competidora que tenho em mim estava tão chateada comigo mesma... Como podia ser capaz de fazer isso?", lembra a velocista, partilhando em declarações ao 'NJ Advance Media' um episódio que a própria detalha pela primeira vez no livro 'Far Beyond Gold: Running from Fear to Faith', que será lançado em janeiro do próximo ano.Nesse livro, a recordista mundial dos 400 metros barreiras, que nesses Jogos Olímpicos foi 5.ª nas meias-finais, partilha a sua experiência com a ansiedade, a qual espera ter o poder de ajudar pessoas com o mesmo problema. "Costumo dizer às pessoas que não sinto ter tanto para contar aos 24 anos, mas se pode inspirar alguém, estou feliz por fazê-lo. Foi uma oportunidade incrível e estou entusiasmada para ver até onde chega", declarou a velocista.