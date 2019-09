Tempos canhão voltam a marcar o GP de Praga: dupla feminina faz história nos 10 quilómetros

Prova na qual já foram realizados alguns dos mais rápidos tempos da história dos 10 quilómetros - o recorde feminino de Joyciline Jepkosgei, de 2017, foi ali fixado -, a edição deste ano do Grand Prix de Praga voltou a ser palco de provas absolutamente voadoras, com especial destaque para o feito alcançado no setor feminino, onde pela primeira vez na história duas mulheres conseguiram acabar a mesma prova abaixo da meia hora.As autoras do feito foram Sheila Chepkirui e Dorcas Jepchumba, que com um tempo de 29:57 (lutaram taco a taco até à meta) conseguiram entrar diretamente para o top-3 das mais rápidas da história num percurso elegível para recorde, apenas atrás do tal recorde de Jepkosgei, que há dois anos venceu com uns sensacionais 29:43 minutos.E se na prova feminina houve um registo canhão, também na prova masculina se registou um tempo de realce, com o queniano Geoffrey Koech a vencer com 27:02 minutos, naquele que passa a ser o quarto tempo mais rápido da história - é o melhor do ano -, em igualdade com o registo de Haile Gebrselassie na QSI 10k Road Race de Doha, em 2002. Koech até passou aos 5 quilómetros a ritmo de recorde (13:24), mas acabou por perder ritmo na segunda metade e cruzou a linha de meta com 18 segundos atraso para o recorde 26:44 de Leonard Patrick Komon (fixado em 2010 na Singelloop Utrecht).