TenNine: as 'estranhas' sapatilhas da Hoka One One que prometem dar que falar

Marca que se destacou nos últimos pelo reavivar bem sucedido do maximalismo, a Hoka One One decidiu uma vez mais voltar a inovar, apresentando aquelas que poderemos desde já considerar como as sapatilhas mais 'estranhas' dos últimos tempos. Dão pelo nome de TenNine e segundo a marca francesa são "desenhadas para ajudar a voar e descer em alta velocidade como nunca antes visto". Pensadas para o 'downhill', as TenNine pesam 360 gramas e têm uma altura de meia-sola de 33mm.





Ainda não há data de lançamento em Portugal, nem mesmo o preço para o nosso mercado, mas nos Estados Unidos foram colocadas à venda esta quinta-feira por 250 dólares.