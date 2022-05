'The Color Run' chega a Braga no sábado para os "5 quilómetros mais felizes do planeta"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Parque Desportivo da Rodovia, em Braga, acolhe no sábado a "The Color Run", uma corrida sem tempo cronometrado que tem como lema "Os cinco quilómetros mais felizes do planeta", foi hoje anunciado.



Em comunicado, a organização sublinha que os participantes apenas têm de cumprir duas regras: começar a corrida vestidos de branco e chegar à meta totalmente coloridos.

A cada quilómetro, os participantes passam pelas estações de cor, onde se vai criar uma nuvem de pós coloridos. A organização refere que o pó utilizado é amido de milho com corante alimentar utilizado na indústria panificadora, sendo "totalmente inofensivo" para os participantes.

Para além das estações de cor, os participantes podem ainda passar por uma estação de espuma e por um túnel colorido, apresentado como a novidade da edição deste ano.

Este ano, a corrida, já com mais de 2.000 inscritos, convida os participantes a envergarem um apontamento ou acessório relacionado com o amor.

As crianças e jovens do Centro de Acolhimento Temporário de Santo Adrião vão ter a oportunidade de participar na corrida de forma gratuita. Para o público em geral, o custo dos bilhetes é de 21,90 euros por pessoa se integrar um grupo mínimo de quatro pessoas ou de 23,90 euros por pessoa no caso de bilhete único. Crianças até aos 10 anos não pagam.

Fundada em 2011, e já com mais de 250 edições em 35 países, a The Color Run tem como objetivo promover a felicidade e a diversão dos participantes.

A cidade de Braga é a primeira a receber a edição deste ano, no sábado, seguindo-se Oeiras, (Centro Desportivo Nacional do Jamor, dia 4 de junho) e Gondomar (Pavilhão Multiusos, dia 23 de julho).

A corrida não se realizou nos últimos dois anos, devido à pandemia de Covid-19.