Tour 'Take Courage' da Saucony vai passar por Portugal

A tour 'Take Courage', da marca norte-americana Saucony, vai contar com duas paragens em Portugal, para dois eventos nos quais está prevista a possibilidade de testes de produtos, para lá de um momento de partilha de experiências junto dos técnicos de produtos da marca. Lisboa (a 7 de março, pelas 19 horas, no Estádio Universitário) e Barcelos (a 8 de março, na loja Ganita Sportive) são as duas cidades escolhidas para este evento.Consulte todas as informações