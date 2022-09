Treinos do Adidas Runners Lisboa voltam esta semana

Estão de volta os treinos do Adidas Runners Lisboa. O regresso está marcado para esta quarta-feira, a partir das 19 horas, junto à Ponto 25 de Abril em Lisboa, o já habitual ponto de encontro para o grupo de corrida promovido pela marca alemã. Este regresso será já focado nas grandes provas que estão aí a chegar, nomeadamente a Maratona e a Meia Maratona de Lisboa, marcadas para 8 de outubro.Embaixadora do Adidas Runners Lisboa, Margarida Santos convida todos a estarem presentes, apontando o espírito de grupo como algo essencial para a evolução. "Adoro correr, mas sei que se quando preparei a minha primeira meia maratona em 2016 tivesse tido companhia ou alguma espécie de orientação, a minha experiência teria sido outra. Certamente melhor. Na corrida nao há competição, todos queremos ser melhores. Melhores do que nos próprios", frisou.Todas as informações sobre os treinos devem ser confirmadas na app Runtastic