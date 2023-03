Três portugueses na elite da Maratona de Paris

A edição deste ano da Maratona de Paris, marcada para este domingo, contará à partida com a presença de três portugueses no pelotão de elite, isto para lá das largas dezenas que estarão na prova popular.No feminino, Solange Jesus é a única representante nacional, neste que é um regresso à distância rainha e também à prova onde se evidenciou no ano passado - com 2:29:04 horas que a qualificaram para os Europeus de Munique. Ao nosso jornal, a atleta do Feirense assumiu estar em boa condição física, depois de uma preparação sem problemas físicos", e aponta a um novo recorde pessoal numa prova que assume ter um "percurso especial".Quanto aos homens, dois estreantes: Hélio Gomes e Fernando Serrão. Ambos atletas do Sporting, chegam a Paris na sequência de marcas de relevo nas recentes meias maratonas que fizeram - 1:04.27 em Lisboa para Hélio Gomes e 1:05.01 em Barcelona para Fernando Serrão.Sendo ambos estreantes, tanto Hélio como Fernando chegam a esta prova com expectativas realistas. "É a primeira maratona e, tendo noção de que devido à minha atividade profissional não fiz tudo como seria o ideal, vou apenas ganhar experiência e tomar contacto com a distância", confessou-nos Fernando Serrão, que para lá do atletismo trabalha no comércio de venda de peixe.Quanto a Hélio Gomes, confessa que a presença nesta maratona surge pela vontade de antes de ser retirar completar os míticos 42,195 metros. "A minha expectativa não é alta. A ideia passa por terminar a maratona e tentar uma marca entre as 2h16 e as 2h15. Uma vez que estou mesmo a terminar a minha carreira no atletismo, vou tentar completar a mítica distância", explicou.Além do trio que estará na maratona da capital francesa, o fim de semana marcará também o regresso de Samuel Barata à competição, para participar na Meia Maratona de Berlim. O atleta do Benfica, de 29 anos, esteve recentemente no Quénia em estágio e utilizará a 'meia' alemã para testar forma e ritmo tendo em vista uma maratona que correrá nesta primavera.