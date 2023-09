Turquia tem uma nova meia maratona: Runkara International Half Marathon corre-se em outubro

A Turquia já é palco de duas provas de grande nomeada internacional - a meia e a maratona de Istambul -, mas em 2023 há uma outra a entrar no calendário. Ancara, da capital do país, vai ser palco dentro de um mês da primeira edição da Meia Maratona Internacional de Ancara, uma prova que irá 'resolver' uma questão curiosa, já que a capital turca é uma das poucas que não tem uma grande prova de atletismo. Em 2023 isso vai mudar. Organizada pela DAZSPOR, a Meia Maratona Internacional de Ancara contará com o apoio da RunCzech e terá o selo Word Athletics Label, que reconhece a qualidade e segurança do evento.Além da distância da meia maratona, do evento fazem também parte uma Family Run, uma corrida de 4 quilómetros e outra de 10. As inscrições seguem abertas e estão disponíveis no site da prova.