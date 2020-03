UntiedYetUnited: a campanha da ASICS para unir os corredores de todo o Mundo

Se é ativo nas redes sociais certamente já terá visto uma foto (ou até várias) de sapatilhas com os cordões a fazer o formato de um coração. E se ainda não descobriu o porquê deste fenómeno, aqui lhe trazemos a explicação e até um motivo para se juntar ao movimento.





Trata-se de uma campanha especial lançada pela ASICS há cerca de duas semanas, após uma ideia de uma corredora do grupo Frontrunner italiano, que no meio da grave crise que se vive no país por causa do surto do coronavírus decidiu dar um novo significado aos cordões das sapatilhas e ao movimento que normalmente fazemos antes de começar a correr."Vemos imensas fotos de corredores a atar os seus cordões quando se estão a preparar para correr. Fiz exatamente o oposto: tirei uma foto de uma sapatilha, com os cordões desapertados, para mostrar que por vezes parar é algo bom", explicou Alessia Sergon, de 39 anos.A ideia ganhou forma, foi replicada pelos restantes elementos da equipa e, num ápice, tornou-se um fenómeno, com milhares de fotos já partilhadas com o hashtag #UntiedYetUnited. E a verdade é que o movimento da marca japonesa rapidamente se alastrou a outras, com modelos da Nike, Adidas ou New Balance a serem também utilizados para mostrar que a corrida pode unir as pessoas também em momentos de crise.