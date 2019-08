UPHILL Portugal: À descoberta dos encantos da Serra da Estrela

A Serra da Estrela será palco no fim de semana de 21 e 22 de setembro da primeira edição do UPHILL Portugal, um evento de montanhismo no qual os participantes são desafiados a enfrentar as duras condições da subida ao ponto mais alto de Portugal continental, seja a correr como a andar. Organizado pela Horizontes - Turismo Desportivo e promovido pelo Município de Seia e a União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, o UpHill Portugal conta no seu programa com duas provas (uma corrida e uma caminhada), as quais estão apontadas para públicos bem distintos.O primeiro está marcado para dia 21 e é direcionado aos atletas mais experimentados. Trata-se da UPHILL Pro, uma prova com 14 quilómetros e um desnível positivo de 1500 metros, a qual utilizará os trilhos que acompanham a tubagem do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Estrela, desde Vila Cova à Coelheira à Lagoa Comprida. Para este evento as inscrições são limitadas a 50 vagas.Para o dia seguinte estará reservada a segunda parte do evento, com uma vertente mais lúdica, onde a proposta é enfrentar a Serra da Estrela sem a utilização do carro. Serão 22 quilómetros com partida do Museu Natural da Electricidade, na Senhora do Desterro (São Romão), e chegada na Torre, aos 1993 metros de altitude, num percurso no qual, se as condições estiverem favoráveis, os participantes terão certamente oportunidade de ver paisagens de cortar a respiração.Mais informações e inscrições em http://www.uphillportugal.com