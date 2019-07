Valência aponta a novo recorde mundial na meia maratona

Prova que detém desde o ano passado ambos os recordes do mundo da meia maratona, graças aos 58:18 minutos do queniano Abraham Kiptum de 2018 e aos 64:51 de Joyciline Jepkosgei em 2017, a Meia Maratona de Valência está apostada em voltar a fazer história, apresentando para a edição deste ano um elenco de luxo que tem o objetivo claro de quebrar essa mesma marca.





À cabeça surgem no elenco masculino o queniano Stephen Kiprop, (o mais rápido do ano, com 58:42) e Jemal Yimer (detentor do recorde nacional da Etiópia, com 58:33), ao passo que nas senhoras a grande referência é a etíope Sembere Teferi, detentora de um recorde pessoal de 1:05:45.E para reforçar o apelo de recorde mundial, os organizadores têm preparados prémios especiais para um eventual novo máximo, oferecendo 70 mil euros extra aos atletas que eventualmente consigam quebrar as atuais marcas. Para lá desse prémio, a organização valenciana tem ainda previso o pagamento de 30 mil euros adicionais caso os vencedores consigam correr abaixo dos 58 minutos (masculinos) e 1:04:30 (femininos).