Valência confirma-se como a cidade do running e... dos recordes

Quando há uns anos se assumiu como Cidade do Running, Valência puxou para si um título ambicioso, mas os últimos tempos vão mostrando que quem teve essa ousadia... tinha toda a razão. Não só é uma das cidades mais amigas dos corredores (Record teve oportunidade de o comprovar recentemente), como também é um verdadeiro paraíso para os atletas de elite fazerem as suas melhores marcas. Elite e também os populares, claro está...





Mas a verdade é que tem sido na elite que Valência se tem destacado. Quase parece haver um fenómeno sobrenatural naquela cidade, mas os números não enganam: Valência tem neste momento cinco recordes mundiais, três nos homens (10.000 metros, 10 quilómetros e meia maratona) e dois nas senhoras (5.000 metros e meia maratona).O mais recente foi conseguido no domingo na meia maratona, com a performance estratosférica de Letesenbet Gidey , que permitiu à prova tornar-se na primeira da história a deter em simultâneo os recordes mundiais masculino e feminino - o masculino foi fixado no ano passado por Kibiwott Kandie.Mas a verdade é que não são só os vencedores das provas que 'voam'. É que a Meia Maratona de Valência tem quase o domínio total nas dez melhores marcas mundiais da história da distância no lado masculino, o que faz com que, por exemplo, o oitavo melhor da história (Philemon Kiplimo) tenha sido apenas... quinto na edição do ano passado. Ao todo, são oito em dez, com os 'intrusos' a serem apenas Copenhaga (5.º, por Geoffrey Kamworor, em 58.01) e Lisboa (com os 58.23 de Zersenay Tadese, que são recorde da prova lisboeta). O resto... é Valência, cinco conseguidas no ano passado e três este ano.No lado feminino, o domínio não é tão evidente, já que são apenas três a marcas conseguidas em Valência a figurar no top-10, mas duas delas... são as primeiras. O recorde do Mundo de Gidey e também o registo de 63.51 conseguido por Yalemzerf Yehualaw, que apenas lhe valeu o segundo posto final, a quase um minuto da brutal marca da compatriota.O que se segue? Com a meia maratona tomada de assalto, irá Valência tentar agora atacar o recorde da distância rainha dentro de pouco menos de mês e meio?