Vencedor da Meia Maratona de Lisboa de 2016 suspenso por doping

Vencedor da Meia Maratona de Lisboa de 2016, o queniano Sammy Kiprop Kitwara foi esta semana suspenso por 16 meses pela World Athletics, na sequência de uma violação do código antidoping ocorrida a 17 de março deste ano, após a disputa da Maratona de Seul (prova na qual foi 7.º). De acordo com o comunicado do organismo, o atleta de 33 anos acusou positivo a terbutalina, um medicamento que se utiliza normalmente para combatir a asma.





Segundo a Unidade de Integridade no Atletismo (AIU), o atleta queniano, que em 2010 foi bronze nos Mundiais da Meia Maratona e em 2017 venceu a Maratona de Valência com um novo recorde de então, aceitou a suspensão e não irá apelar da mesma. De acordo com a mesma entidade, Kitwara assumiu ter tomado a substância em causa sem saber que a mesma estaria proibida, a não ser que houvesse autorização expressa para ser tomada.De notar que Kitwara tem outros resultados de relevo na sua carreira, como por exemplo o segundo posto na Maratona de Chicago, prova na qual ficou apenas atrás do compatriota Eliud Kipchoge.