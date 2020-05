Vera Nunes supera calor e acaba Wings for Life World Run em nono

A portuguesa Vera Nunes foi este domingo a nona melhor atleta feminina (e vencedora da categoria mais de 40 anos) na edição deste ano da tradicional corrida Wings for Life World Run, uma prova solidária que este ano foi realizada de uma forma diferente do habitual, já que apenas foram feitas corridas virtuais - ao contrário dos anos anteriores, que contaram com provas presenciais em vários pontos do globo.





A atleta lusa, de 40 anos, confirmou os seus créditos como uma das mais fortes neste evento - tinha vencido em 2018 e foi sexta em 2019 -, chegando aos 46,73 quilómetros antes de ser apanhada pelo 'catcher car'. Um registo de assinalar, alcançado em 3:18:23 horas, especialmente tendo em conta que a prova portuguesa começou ao meio dia, num domingo no qual os termómetros andaram bem acima da barreira dos 30 graus na capital - onde Vera Nunes fez todo o seu percurso sempre sozinha.Aliás, essa foi mesmo a grande dificuldade da atleta portuguesa, conforme a própria revelou. "Confesso que o calor não ajudou muito, mas foi bom poder continuar a participar desta forma e assim manter o apoio a esta causa", assumiu Vera Nunes.Uma causa para a qual contribuíram mais de 77 mil corredores oriundos de 171 nacionalidades diferentes, o que representou um montante global angariado de 2,8 milhões de euros, os quais irão reverter para a investigação da cura das lesões na espinal medula (todo o valor das inscrições reverteu este fim).Quanto aos vencedores, o britânico foi o mais forte nos homens, com 69,92 quilómetros, à frente do sueco Aron Anderson (68,15) e do polaco Dariusz Nozynski (67,1). Nas mulheres a mais forte foi a russa Nina Zarina (com 54,23k), à frente das polacas Dominika Stelmach (51,25) e Martyna Kantor (50,38).