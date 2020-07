Vítor Rodrigues e Patrycja Bereznowska vencem PT 281 Ultramarathon

Vítor Rodrigues e Patrycja Bereznowska venceram este sábado a edição de 2020 da PT 281 Ultramarathon, uma prova de ultradistância que entra para a história como tendo sido a primeira a realizar-se no pós-pandemia Covid-19. Realizada na Beira Baixa, a PT 281 contou com a presença de cerca de 100 atletas (entre individuais e equipas), alguns deles provenientes de outros países, nomeadamente Espanha, Itália ou Polónia.





Presença habitual em corridas de longa distância, Vítor Rodrigues precisou de pouco mais de 39 horas para completar os 281 quilómetros de prova, cruzando a linha de meta com cerca de 40 minutos de avanço para o segundo colocado, o também português Rui Luz. A fechar o pódio ficou a primeira mulher, com Patrycja Bereznowska a chegar a cerca de duas horas do grande vencedor, mas à frente de alguns nomes de respeito, como João Oliveira, que foi quarto.Ainda seguem em prova aproximadamente mais 40 corredores, sendo que, devido à dureza extrema desta aventura, até ao momento já desistiram 20.