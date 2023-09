Vitórias quenianas na Meia Maratona de Copenhaga

Copenhaga recebeu este domingo a terceira etapa do ano do circuito SuperHalfs , para uma meia maratona que reuniu largos milhares de corredores populares e que registou, uma vez mais, tempos bastante rápidos no que aos atletas de elite diz respeito. As vitórias, tanto nos homens como nas mulheres, foram para o Quénia, com Ed Cheserek e Irine Cheptai a serem os mais fortes.Na prova masculina, seis atletas conseguiram correr abaixo da hora, com Cheserek a terminar em 59.11 minutos, com 2 segundos de avanço para Bernard Koech, atleta também queniano que cedeu no sprint final. A fechar o pódio ficou o etíope Gemechu Dida, com 59.31. Emile Cairess, em décimo, foi o melhor atleta europeu, com 1:00.52 horas.No feminino, o pódio foi totalmente composto por atletas quenianos, com Cheptai a ganhar de forma clara em 1:05.53. Em segundo lugar ficou Winfridah Moseti (1:06.40) e em terceiro Jesca Chelangat (1:07.03). Quanto às europeias, a norueguesa Karoline Bjerkeli Grøvdal foi a única a entrar no top-10, com um sexto posto, com 1:07.34.