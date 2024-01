Vodafone 10K com inscrições esgotadas tal como a EDP Meia Maratona de Lisboa

As inscrições para a corrida Vodafone 10K, agendada para o próximo dia 17 de março, encerraram nesta segunda-feira uma vez que foi atingido o número limite de participações: 12 mil atletas. O Maratona Clube de Portugal já tinha anunciado que as inscrições para a EDP Meia Maratona de Lisboa, a realizar no mesmo dia, também estavam fechadas pelo mesmo motivo. Contudo, se não conseguiu inscrever-se a tempo não desespere nem desanime pois foi criada uma lista de espera que pode ser a solução para 2024 ou, em última instância, garantir prioridade para a edição de 2025."Esgotar todas as inscrições a esta distância da data das provas é um sinal da vitalidade e da procura crescente da EDP Meia Maratona de Lisboa e da Vodafone 10k. Criámos listas de espera. E, entretanto, a lista de espera da EDP Meia Maratona de Lisboa conta já com milhares de inscritos e não pára de crescer. Os inscritos nas listas de espera que não conseguirem vaga para este ano, terão acesso prioritário às inscrições para 2025, antes da abertura ao público em geral", anunciou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.A organização expressa antecipadamente a sua gratidão a todos os inscritos e àqueles que ainda desejam participar. Acrescente-se que as corridas de domingo (17 de março) terão transmissão direta na RTP1 e RTP Internacional para mais de 200 milhões de potenciais telespectadores em todo o mundo.Eis o programa oficial da prova:Quinta, sexta e sábado (14, 15 e 16 de março)SEASIDE SportExpo - Centro Cultural de Belém - 10h00 às 20h00sábado (16 de março)09h30 - Hyundai 7k11h00 - Mimosa Passeio da Família16h00 - EDP New GenerationDomingo (17 de março)10h05 - EDP Meia Maratona de Lisboa10h45 - Vodafone 10K