Watch GT Runner, o primeiro relógio da Huawei pensado para os 'runners'

Se dúvidas existiam que a Huawei estava apostada em entrar forte no mercado dos wearables de cariz mais desportivo, elas foram certamente dissipadas com o anúncio do mais recente relógio, o Huawei Watch GT Runner. O nome não engana e denuncia que este é um relógio pensado para os corredores. Mas aquilo que mostra (ainda mais) a aposta da marca chinesa neste mercado é mesmo a escolha de Mo Farah para servir de cara para a promoção do modelo. Quem melhor do que um atleta com quatro ouros olímpicos para promover um modelo de corrida?Relativamente a novidades, a principal passa pela integração de um treinador pessoal de corrida inteligente, que através do registo de dados ambientais e de saúde consegue criar um plano de treino científico e personalizado eficaz, proporcionando aos utilizadores uma experiência de aptidão física abrangente e profissional. Um pouco à imagem daquilo que já vemos noutras marcas de referência neste segmento. Não sendo uma novidade, trata-se ainda assim num passo rumo ao caminho de sucesso que se tem seguido.Para melhores resultados, o Huawei Watch GT Runner surge com uma versão atualizada tecnologia de monitorização da frequência cardíaca Huawei TruSeenTM 5.0+, que oferece uma monitorização dinâmica precisa do ritmo cardíaco e do nível de oxigénio (SpO2) mesmo em treinos de alta intensidade. Apresenta, ainda, a primeira antena oculta suspensa da indústria que permite que o posicionamento GNSS de dupla banda de cinco sistemas monitorizam com precisão a trajetória de corrida e disponibilizem um posicionamento ainda mais preciso. Melhorado é também o recurso de localização, com a presença dos cinco grandes satélites globais de navegação: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS.Outro ponto bastante positivo deste relógio passa pela sua incrível leveza, com pouco menos de 40 gramas. Um peso pluma no pulso, que em nada compromete a resistência ao desgaste. Além disso, a bracelete com o seu design recortado deixa passar o ar livremente durante a corrida, o que torna este smartwatch mais resistente ao suor e mais respirável, o que resulta numa experiência de utilização mais confortável e na monitorização de dados mais precisos.De resto, a bateria também promete boa autonomia, especialmente ao falar deste segmento, e no relógio estarão disponíveis todos os recursos que já víamos noutros modelos da marca, como o suporte para notificações, atender e fazer chamadas, contagens de passos, calorias, ouvir e controlar música, entre outros.Com data de chegada às lojas portuguesas para esta quinta-feira, o Huawei Watch GT Runner conta com uma campanha de lançamento que se prolonga até ao dia 27 de fevereiro e inclui a oferta da balança inteligente Huawei Scale 3. O novo smartwatch tem um preço recomendado de 319.99 euros.