Wings for Life World Run bateu recordes na 10.ª edição: Vera Nunes foi a melhor portuguesa

Vera Nunes foi a melhor portuguesa na edição deste ano da corrida global Wings for Life World Run. No 31.º posto feminino, com quase 41 quilómetros totalizados, a atleta portuguesa, de 43 anos, fez parte da história da décima edição da corrida mais solidária do planeta, que na sua 10.ª edição bateu também um novo recorde de participação, com mais de 200 mil participantes (206.728) provenientes de 192 nacionalidades e dos cinco continentes. Os vencedores globais correram no Japão e na Polónia: Jo Fukuda com a marca de 69,01 quilómetros e Kasia Szkode com 55,07 quilómetros.Como sempre, existiram três formas de viver a Wings for Life World Run: em sete localizações - na Áustria, Suíça, Alemanha, Polónia, Croácia, Eslovénia e Georgia - a corrida manteve o formato mais tradicional, à semelhança do que aconteceu em Portugal entre 2014 e 2016. Depois as atenções dividiram-se por 239 App Runs organizadas em localizações icónicas como o Jardim Botânico de Almata (Kazaquistão), o Autódromo Hermanos Rodriguez (México), o porto de Barcelona (Espanha) ou a floresta de Karura (Quénia). Finalmente, e é aqui que se regista o maior número de inscritos, aquela onde cada um corre onde quer e todos estão unidos através da App Run oficial. Todos correm em simultâneo, perseguidos por um carro meta que arranca 30 minutos depois da partida global. Em Portugal o tiro de partida virtual foi dado às 12 horas, na Nova Zelândia às 11 da noite e no Canadá às 4 da manhã. Ahmedabad, na Índia, foi o percurso mais quente, onde se registaram 39ºC, e Calgary, no Canadá, o mais frio com apenas 5ºC.Várias celebridades de diferentes quadrantes do desporto juntaram-se à festa dos 10 anos da Wings for Life World Run, como Luc Alphand e Matthias Walkner (nomes lendários do todo o terreno), o piloto de ralis Sébastien Ogier, o futebolista Alexander-Arnold, a skater Leticia Bufoni ou o cliff diver Orlando Duque.O objetivo da corrida é apoiar o trabalho da Fundação Wings for Life na investigação científica que tem por meta encontrar a cura para as lesões na espinal medula. As contas finais do dia trouxeram um resultado recorde, com 5.8 milhões de euros angariados – a soma de todas as inscrições e donativos à escala global. Até hoje foram angariados um total de 43.83 milhões de euros e 1,293,716 pessoas percorreram um total de 11,839,989 quilómetros desde a primeira edição em 2014.A Wings for Life World Run regressa em 2024. O encontro está marcado para o dia 5 de maio e as inscrições estão desde já abertas!