Wings for Life World Run: Calcule os ritmos de prova

Domingo é dia da Wings for Life World Run, uma prova diferente do normal, onde a meta nos persegue... literalmente! É que, ao contrário das corridas normais, esta prova não conta com um ponto de chegada inicialmente definido, sendo o ponto de meta determinado pela velocidade a que cada um consegue correr para escapar ao temido 'Catcher Car'. Ora, assim que somos apanhados... acabou a nossa participação!





Mas, então, a que ritmo temos de correr para atingir determinadas distâncias sem sermos apanhados pelo carro perseguidor, que está presente tanto nas provas físicas, mas também nas corridas efetuadas pela aplicação criada para o efeito? A Red Bull facilitou o trabalho e no seu site tem uma calculadora que permite fazer o trabalho de casa e saber os ritmos necessários para no domingo atingir a sua meta.Abaixo deixamos algumas distâncias para que se possa orientar, sendo de notar que o 'Catcher Car' parte 30 minutos depois do arranque oficial da corrida e vai ganhando velocidade de forma gradual. No ano passado, em Munique, Vera Nunes correu 53,78 quilómetros e venceu a prova global feminina, sendo que o recorde absoluto foi fixado em 2017 pelo sueco Aron Anderson, com 92,14 quilómetros.5 km: 0:51 (10:12 min/km)10 km: 1:12 (7:12 min/km)15 km: 1:31 (6:04 min/km)20 km: 1:50 (5:30 min/km)21 km: 1:54 (5:25 min/km)25 km: 2:08 (5:07 min/km)30 km: 2:26 (4:52 min/km)35 km: 2:43 (4:39 min/km)40 km: 3:00 (4:30 min/km)42 km: 3:05 (4:24 min/km)45 km: 3:13 (4:17 min/km)50 km: 3:27 (4:08 min/km)(...)60 km: 3:50 (3:50 min/km)70 km: 4:12 (3:36 min/km)80 km: 4:31 (3:23 min/km)90 km: 4:49 (3:12 min/km)100 km: 5:07 (3:04 min/km)