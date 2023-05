Wings for Life World Run corre-se este domingo

Realiza-se este domingo, a partir do meio dia (de Lisboa), mais uma edição da emblemática Wings for Life World Run, a maior corrida solidária do planeta, que junta à mesma hora corredores localizados nos quatro cantos do Mundo. O objetivo é apoiar a investigação científica focada na cura das lesões na espinal medula e, até ao momento, já foram angariados mais de 40 milhões de euros.A edição de 2023 tem um significado especial porque assinala os dez anos de um movimento que veio transformar a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, abrindo uma nova esperança para quem sofre os efeitos das lesões na espinal medula. A Wings for Life World Run nasceu em 2014 com o objetivo claro de procurar a solução para um problema que afeta mais de três milhões pessoas em todo o mundo.Portugal é um dos países fundadores da Wings for Life World Run e volta este ano a mobilizar-se - com encontro marcado para domingo, às 12 horas de Portugal Continental. Para participar basta fazer a inscrição e instalar a APP Wings for Life World Run. Ligados digitalmente, os participantes escolhem onde querem correr. No fim há um ranking global com todos os participantes à volta do mundo.No ano passado juntaram-se a esta causa 161 892 participantes de 192 nações, incluindo Portugal. No balanço de dez anos de atividade, a Fundação Wings for Life apresenta resultados claros. Os cerca de 40 milhões de euros angariados até hoje permitiram financiar 276 projetos de investigação científica, em 17 países, focados na pesquisa da cura para as lesões na espinal medula. Atualmente, estão em curso 74 projetos no âmbito da sua ação – alguns já em fase de testes clínicos em pacientes. Um bom exemplo é o ensaio DISCUS – envolvendo a Universidade Médica de Salzburgo e o St. George Hospital de Londres - que está focado em pacientes graves, sendo o objetivo minimizar os danos que ocorrem imediatamente após a lesão diminuindo a compressão. Outro caso de sucesso é o projecto NOGO que decorre na Universidade do Ohio: aqui uma substância injetada na área de nervo afetada contribui para estimular o crescimento do nervo.A Wings for Life World Run marca a diferença por não ter uma distância fixa nem uma meta - em vez disso os participantes são perseguidos por um Carro Meta virtual que começa a andar 30 minutos depois da partida, aumentado progressivamente a velocidade até apanhar o último corredor em prova. Qualquer um pode participar, com as inscrições abertas na página oficial da corrida . Os interessados em apoiar esta causa devem fazer o download da APP Wings for Life World Run, pagar uma inscrição de €15 (um donativo 100% direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula) e juntar-se assim a esta corrida solidária.No campo desportivo, no ano passado a corrida foi vencida pela russa Nina Zarina que completou 56Km, e pelo nipónico Jo Fukuda que completou 64,4Km.