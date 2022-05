Wings for Life World Run: domingo é dia de correr por aqueles que não podem

A maior corrida solidária do planeta está de volta no domingo (8 de maio): é a partir do meio dia de Portugal Continental que a edição de 2022 da Wings for Life World Run arranca. Não há uma distância fixa para cumprir, o importante é participar na grande mobilização a favor de um projeto que pode mudar a vida de milhões de pessoas. Todos os fundos angariados revertem para a investigação científica das lesões na espinal medula.Entusiastas dos quatro cantos do globo voltam a unir forças para correr por aqueles que não podem, numa impressionante mobilização onde o mais importante é mesmo participar e dar a conhecer a missão que está subjacente a este projeto solidário. No ano passado marcaram presença 184,236 participantes e um total de 7300 equipas de 195 países.Em Portugal Continental o encontro está marcado precisamente para as 12h00. Em qualquer geografia, todos correm juntos graças à APP Wings for Life World Run, uns de dia, outros de noite, debaixo de sol extremo ou com baixas temperaturas exteriores. A corrida marca a diferença por não ter uma distância fixa nem uma meta - em vez disso os participantes são perseguidos por um Carro Meta virtual que começa a andar 30 minutos depois da partida, aumentado progressivamente a velocidade até apanhar o último corredor.No centro desta iniciativa está o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula. Esta foi a forma encontrada pela Fundação Wings for Life para comunicar uma grande causa e reunir um número cada vez mais expressivo de apoiantes. Nas oito edições até agora realizadas foram angariados 33,3 milhões de euros.A inscrição é feita online em www.wingsforlifeworldrun.com , sendo o valor pago (€15) um donativo 100% direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula.