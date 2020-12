Wings for Life World Run renova ambição para 2021

É já um clássico do calendário da corrida à escala global, que em tempos de pandemia ganha ainda mais importância e simbolismo. A Wings for Life World Run vai regressar em 2021, com encontro marcado nos quatro cantos do planeta a 9 de maio, para uma corrida realizada à mesma hora (em Portugal o arranque será às 12 horas), no qual os corredores terão como missão principal apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula, mas também superarem os seus limites e escapar ao já famoso (e temido) 'catcher car'.





Tal como neste ano, a Wings for Life World Run de 2021 deverá ser feita totalmente em ambiente virtual, algo que já vinha sendo tradição com a exceção de alguns locais escolhidos para receber corridas físicas. Para tal, a organização irá fazer uso da aplicação criada e melhorada há vários anos, que permitirá registar as atividades com o recurso a um telemóvel, que em tempo real irá dar também conta da proximidade do tal 'catcher car'. Vencerá aquele que conseguir alcançar a maior distância sem ser apanhado.As inscrições para a edição de 2021 já estão abertas (por 15€, que serão totalmente direcionados para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula) e a expectativa é que o número de participantes seja similar (ou até mesmo superior) aos 80 mil que este ano, já em plena pandemia, se juntaram mesmo à distância para auxiliar nesta causa solidária e também pelo desafio físico.