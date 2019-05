Wings for Life World Run: Siga a transmissão completa da corrida no nosso site

Decorre este domingo, a partir das 12 horas de Portugal Continental, mais uma edição da Wings for Life World Run, a prova global da Red Bull que visa angariar fundos para apoiar a investigação para a cura das lesões na espinal medula. Um evento que conta com a particularidade de ser corrido um pouco por todo o Mundo, tanto nas provas organizadas pela Red Bull como através da aplicação.No que a provas organizadas diz respeito, serão doze os pontos do globo com milhares de corredores juntos em prol desta causa solidária, numa iniciativa que poderá seguir a par e passo no site de. Assim, a partir das 12 horas, basta clicar no nosso direto e acompanhar a transmissão global, onde teremos especial atenção a Vera Nunes, que em Melbourne procurará revalidar o título feminino.