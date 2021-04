Wings for Life World Run volta à estrada a 9 de maio

Decorre dentro de pouco menos de um mês, a 9 de maio, mais uma edição da Wings for Life World Run, prova de cariz solidário que juntará, a partir da mesma hora, corredores dos quatro canto do Mundo. Tudo em prol de uma causa, a investigação da cura das lesões na espinal medula. Uma vez mais feita totalmente em ambiente virtual devido ao contexto de pandemia de Covid-19, a Wings for Life World Cup voltará a contar com uma app oficial para a deteção e registo da corrida, que arrancará pelo meio dia na hora portuguesa.





Prova que em 2018 foi ganha pela portuguesa Vera Nunes, a Wings for Life World Run deste ano está a destacar-se já no que às inscrições por equipas diz respeito, visto que até ao momento já foi superada a barreira das 2500 - com destaque para muitas empresas e marcas, como a Google, Audi, VW, Sky ou KTM. No que a inscriçõis individuais diz respeito, a barreira das 50 mil foi já superado e a previsão é que esse número cresça nas próximas semanas. Pelo menos é essa a expectativa de Colin Jackson, o Diretor Desportivo da prova: "Penso que as pessoas estão muito abertas a experiências partilhadas. Depois de meses em confinamento, fora da escola, da universidade ou do escritório, o formato digital da nossa corrida faz todo o sentido".Por cá, sem possibilidade de realizar uma corrida de forma presencial, já é garantido que Vera Nunes se voltará a desafiar na luta contra o catcher car, mas também há outras figuras do desporto dispostas a ajudar. É o caso Hugo Pinheiro (campeão da Europa de bodyboard), Teresa Bonvalot (campeã nacional de surf) ou do hoquista Hélder Nunes.Refira-se que a Wings for Life World Run foi realizada pela primeira vez desde 2014, tendo desde então juntado mais de um milhão de pessoas de 193 países nas estradas de todo o Mundo, numa campanha de mobilização que visa reunir importantes recursos financeiros direcionados para apoiar a investigação científica, que está a desenvolver estudos e testes para tornar possível a cura das lesões na espinal medula. As inscrições para a edição deste ano estão disponíveis no site criado para o efeito , com um custo de 15 euros, que reverte a 100% para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula.