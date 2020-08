World Athletics quer fazer história com a maior corrida virtual do Mundo

Com os planos iniciais alterados devido à pandemia de Covid-19, a World Athletics viu-se forçada a encontrar uma solução alternativa para a sua prova popular do Mundial da Meia Maratona e, em conjunto com uma das principais patrocinadoras, decidiu criar o desafio de tentar organizarar a maior prova virtual de sempre. O objetivo, segundo a organização, passa por reunir cerca de 100 mil corredores, que no seu 'cantinho' do Mundo serão desafiados a fazer os 21.0975 quilómetros ao mesmo tempo que em Gdynia, na Polónia, a 17 de outubro, a elite disputa o título mais desejado.





Como aliciante a organização dá a possibilidade de os participantes receberem uma medalha de participação, ainda que a mesma seja paga. Todas as informações podem ser consultadas no site criado para o efeito , onde poderá também encontrar uma série de eventos paralelos para manter e apurar a forma até ao dia da verdade.