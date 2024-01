Xtep, gigante chinês dá o salto (com tudo) para a Europa

Numa altura na qual as sapatilhas com placa de fibra de carbono estão cada vez mais em voga e acessíveis a todos, as marcas chinesas não querem ficar atrás e há muito que se lançaram também na evolução de modelos de competição com esse recurso. Na Europa ainda não as temos de uma forma generalizada, mas um olhar às principais maratonas mundiais permite perceber que há símbolos diferentes a surgir no horizonte. Quase todos eles vindos da Ásia, em particular da China. Uma dessas marcas é a Xtep , gigante da indústria fundada no início do século em Hong Kong e que se tornou num dos primeiros a decidir dar o salto para o mercado europeu.Tem na sua oferta modelos para todos os gostos, mas as joias da coroa são as sapatilhas de performance, da série 160X. O novo modelo, que chegará muito em breve ao mercado, é o 160X 5.0 e 160X 5.0 Pro, mas a verdade é que aquele que até agora mais marca deixou foi mesmo o, com o 4.º lugar de Nazret Weldu nos Mundiais de Eugene. Modelo com somente 188 gramas no tamanho 41 e um drop de 8mm, as sapatilhas da marca chinesa contam com a espuma de amortecimento Power Nest PB, uma placa de fibra de carbono em todo o comprimento e ainda uma sola com garantia de durabilidade para lá do milhar de quilómetros. São indicadas pela marca chinesa como ideais para distâncias dos 10 quilómetros à meia maratona, mas o registo de Weldu mostra que até na maratona podem render.Depois dessas 2.0 chegaram ainda as, que é o modelo mais avançado à data da marca, e que está à venda por 225 euros. Apontado essencialmente para a maratona, foi desenhado com os materiais mais recentes e conta com uma espuma PEBA de composto próprio, o XTEP ACE, que promete uma corrida suave e bastante adaptável, com uma sensação de retorno superior. Conta na meia sola ainda com uma placa de fibra de carbono, que para lá de dar estabilidade também oferece um retorno de energia de até 85%. Com 230 gramas, tem um drop de 4mm, e é a verdadeira arma de maratonas da marca chinesa.Num ponto intermédio surgem as originais, a 199 euros, que são voltadas para longa distância e prometem flexibilidade, respirabilidade e leveza - isto apesar das 264 gramas. Têm o composto de meia sola PB Power Nest e uma placa de fibra de carbono que percorre toda a sapatilha, o que promete maior tração, durabilidade, rigidez e retorno de energia. Conta ainda com uma sola antideslizante de CPU, apontada como 4,5 vezes mais resistente ao desgaste e 35% mais resistente ao deslizamento.Relativamente às, chegam muito em breve ao mercado europeu e destacam-se na versão 5.0 Pro pela placa de fibra de carbono sólida de comprimento completo (a 5.0 tem placa oca de corpo inteiro e ainda é mais larga), pela tecnologia de meia sola XTEP ACE, que nesta versão tem maior densidade, o que naturalmente melhora também a responsividade. A maior novidade é, ainda assim, a curvatura e a largura da placa, o que a torna mais forte e evidente. Isso faz que o rendimento da propulsão aumente em 18,6% segundo os cálculos da marca, mas também oferece melhor suporte, estabilidade e resistência à torção do pé. Relativamente à zona superior, apresenta uma malha respirável e uma língua optimizada. A sola continua a ser de CPU, com a promessa de ainda maior tração e durabilidade.Noutro patamar, para uso mais intermédio, a Xtep conta ainda com as(a 169 euros), as(a 159€) e as(a 120€).