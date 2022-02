Yalemzerf Yehualaw pulveriza recorde do Mundo dos 10 quilómetros

Continuam a cair os recordes no Mundo do atletismo. Este domingo, em Castellón, a etíope Yalemzerf Yehualaw fixou a nova melhor marca da história nos 10 quilómetros, ao 'cravar' um quase surreal tempo de 29.14 minutos, que representa uma melhoria de 29 segundos em relação ao anterior máximo de Joyciline Jepkosgei e de 24 segundos em relação ao de Kalkidan Gezahegne, numa marca que ainda não ratificada.Medalha de bronze no Mundial da Meia Maratona, a jovem etíope de 22 anos fez uma prova incrível, passando aos 5 quilómetros em 14.28, a segunda melhor marca da história nesta distância. Na segunda metade quebrou um pouco o ritmo, mas os 14.46 registados nessa fase permitiram-lhe facilmente quebrar um recorde que perdurava desde 2017. Para se ter noção do feito de Yehualaw, apenas duas melhores têm um tempo melhor nos 10.000 em pista: Letesenbet Gidey (29:01:03) e Sifan Hassan (29:06.82).Cumprida a missão na estrada, a etíope terá agora de esperar pela formalidade da ratificação do recorde, algo que no ano passado já lhe trouxe dissabores. Em agosto, na Irlanda, Yehualaw pensou ter batido o recorde do Mundo da meia maratona , mas a medição posterior detetou uma falha na distância de 54 metros e o tempo acabou por ser inválido.