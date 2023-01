Yalemzerf Yehualaw vence em Valência e fica a 5 segundos do recorde mundial dos 10 quilómetros

A etíope Yalemzerf Yehualaw venceu este domingo o 10K Valencia Ibercaja, ficando a somente 5 segundos do recorde mundial da distância - uma marca que, curiosamente, lhe pertence. A atleta africana, de 23 anos, que já tinha corrido em 29.14 minutos no ano passado (em Castellón), este domingo ficou pelos 29.19, falhando o tal recorde mundial por 5 segundos, muito por culpa do vento que se fez sentir na fase final da prova. Yehualaw venceu de forma claríssima, deixando a segunda colocada Jesca Chelangat a 42 segundos e Esther Birundu a 54.Na prova masculina, o queniano Kipkirui Langat ganhou em 26.55 minutos, batendo ao sprint os compatriotas Charles Kipkirui e Daniel Tumaka. No total, 15 atletas correram abaixo dos 28 minutos, 48 em sub-29 e 84 abaixo da meia hora.A prova valenciana, refira-se, ficou marcada por um verdadeiro caos no arranque da corrida da elite, com vários atletas a tropeçarem e serem autenticamente 'esmagados' por quem se seguia. Todos conseguiram escapar sem problemas de maior, mas os resultados finais acabaram por ficar claramente comprometidos.