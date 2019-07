A incrível evolução de Julien Wanders nos 10 mil metros

O suíço Julien Wanders é provavelmente o atleta europeu que mais expectativa tem gerado nos últimos tempos e os registos que vai colecionando vão servindo para justificar todo esse 'hype' que tem sido criado. Desde logo pelo facto de deter os recordes europeus (em estrada) dos 10 quilómetros e na meia maratona, mas o que impressiona (ainda mais) é mesmo a sua evolução nos últimos tempos, especialmente no que aos tempos em pista diz respeito.O mais recente surgiu em Hengelo, na Holanda, numa prova que serviu como 'trials' etíopes para os Mundiais, onde o helvético correu os 10000 metros em 27:17:29 minutos. Um novo recorde pessoal e nacional suíço, que o colocou como sétimo mais rápido da história na Europeu na distância, apenas atrás de alguns nomes míticos, como Mo Farah (26:46.57) ou dos portugueses António Pinto (27:12.47) ou Fernando Mamede (27:13.81).Curiosamente, Wanders conseguiu com este tempo superar um outro português, no caso Carlos Lopes, que agora é o oitavo melhor europeu na distância, com os 27:17.48 minutos conseguidos em 1984 em Estocolmo.Mas o que impressiona, conforme dissemos acima, é mesmo a evolução que tem sido registada ao longo dos anos pelo suíço, especialmente de 2018 até ao registo da semana passada, com um salto incrível de 50 segundos entre a melhor marca do ano passado e a de Hengelo. O que se segue para Wanders, tendo em conta que apenas tem 23 anos...?2014: 30'05''132015: 30'10''352016: 29'10''172017: 28'06''172018: 28'07''152019: 27'17''29